Amélie MILLET

Après 10 ans d'expérience dans diverses activités, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat dans le sanitaire et social, milieu en plein essor et passionnant qui est le service à la personne.

Tout est parti du constat que sans une nounou à mon domicile le soir depuis plusieurs années pour garder mes 4 enfants, je n'aurai pas pu gérer ma vie professionnelle, une nounou disponible également pour m'effectuer plusieurs tâches ménagères, me libérant ainsi du temps le week-end pour ma vie familiale :-)

Faciliter la vie professionnelle et familiale des autres fût comme une évidence lors de mon choix de création d'une entreprise.



Bonjour services Montauban est créé depuis juin 2015 et compte aujourd'hui en octobre 2017, 23 salariés en temps partiel en CDI. Nous nous efforçons chaque jour à satisfaire nos clients en leur apportant un service personnalisé de haute qualité. Nous intervenons dans le maintien à domicile pour les personnes âgées et en situation d'handicap, la garde d'enfants, le ménage et le repassage à domicile.



En parallèle, bénévolement, je participe activement à la vie d'une association de parents de jumeaux et triplés, notre but étant d'assurer une entraide moral et matériel par l’écoute, par des rencontres, des débats, des conseils, des activités communes, des partenariats avec des diverses enseignes et des mises à disposition de matériels/layette.