Amélie MILLET

Actuellement en fin de parcours de mon Master 2 Chargée de Clientèle de Professionnels, je souhaiterais désormais pouvoir mettre à profit mes connaissances et compétences en intégrant un poste de Conseillère Clientèle de Professionnels au sein de votre entreprise.



Les différentes expériences vécues m’ont permis d’acquérir des compétences techniques et commerciales grâce aux responsabilités qui m’ont été confiées pendant les cinq ans de mon parcours en alternance. Persévérante et motivée, je sais m’adapter aux situations que je rencontre. Cela grâce à mes diverses missions qui m’ont demandé d’être polyvalente et autonome, afin de pouvoir accompagner les clients dans la gestion de leurs comptes.



Dans l’attente de votre réponse, et restant à votre disposition pour un entretien à votre convenance, je vous prie d’agréer Madame, Monsieur l’expression de mes sincères salutations.



Mes compétences :

Autonome

Organisée

Sérieuse

Sens du relationnel

Esprit d'équipe

Curieuse

Rigoureuse