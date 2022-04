Amélie MIRGODIN

Je termine actuellement mon contrat d'apprentissage au sein du service Recrutement/Mobilité de THALES ELECTRON DEVICES, une branche médicale du groupe THALES.



En tant que chargée de recrutements alternants, emplois d’été, et stagiaires, j’ai pu appréhender pendant un an les problématiques liées au recrutement (sourcing, sélection des CV, entretiens…) et me familiariser avec l’organisation du service RH d’un grand groupe.



J’ai également pu acquérir à l’occasion de deux stages en entreprises une première approche de la formation professionnelle et notamment du Droit Individuel à la Formation.



J’aimerais aujourd’hui pouvoir étendre mon domaine de compétences RH, en intégrant une structure offrant un poste polyvalent.

Je m’épanouis pleinement dans le travail d’équipe et dispose de facilités sur le plan communicationnel, acquises notamment au cours de mon expérience professionnelle que ce soit dans les RH (volets recrutement et formation), la restauration ou le tourisme.

Par ailleurs, ma formation m’a permis d’acquérir de solides connaissances en gestion des RH que j’aimerais vivement mettre en pratique à nouveau.



Mes compétences :

Economie

Formation

Gestion des compétences

Gestion des ressources

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Ressources humaines