Amélie MONSTERLET

Diplômée du titre professionnel de secrétaire assistante médico-sociale , je suis ouverte à toutes propositions et nouvelles opportunités qui pourraient me permettre de me lancer de nouveaux défis et peut être rejoindre l'une de vos équipes et vous montrer mon savoir faire.

Mon expérience polyvalente m'a permis d'acquérir des compétences et des qualités tels que le sens de l'adaptation, de l'organisation et l'esprit d'équipe.

Douée d'un excellent contact et d'une grande flexibilité, ceux qui me connaissent apprécies ma capacité de travail et ma disponibilité.

N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.

A bientôt...



Mes compétences :

Dymanique

Télécommunications

Management

Ambiteux

Administration du personnel

Esprit d'équipe et facilité d'adaptation

Organisation du travail

Relation client