Amélie MORARD

Diplômée ingénieur en Physique Appliquée et Instrumentation, j'ai suivi en parallèle un Master de recherche en Systèmes et Matériaux. J'ai travaillé 11 mois au développement de l'instrumentation au sein du LNCMI à Grenoble.



Je recherche un poste d'ingénieur d'études/recherche qui me permette de mettre mes connaissances des phénomènes physiques (Thermique, Optique, Acoustique, Matériaux, ...) et de la mesure (Instrumentation, Système d'acquisition, Traitement du signal, ...) au service de l'entreprise.



Disponible immédiatement, je souhaite travailler en Rhône-Alpes, de préférence dans la région de Grenoble ou le Pays Voironnais.



_____________________________________________________________________________________



COMPETENCES :



= > Domaines :

- Physique (optique, acoustique, thermique, électromagnétisme, cryogénie…),

- Instrumentation (mesures physiques, capteurs, actionneurs, contrôle non destructif,métrologie, instrumentation spectroscopique, micro-instrumentation, techniques du vide),

- Matériaux (structure, propriétés, analyse, synthèse, métallurgie, surfaces, couches minces),

- Systèmes d’acquisition, (cartes, programmation graphique, traitement du signal),

- Electronique (puissance, filtrage, microélectronique).



= > Programmation : LabVIEW (formée développeur II) et notions de langage C.



= > Connaissance des logiciels Word, Excel et PowerPoint (pack Office).



= > Langues : Anglais (courant et technique, TOEIC : 775), Italien (bases)



_____________________________________________________________________________________



PUBLICATIONS :

- Solving Unknown Complex Oxide Structures by Precession Electron Diffraction

Holger Klein, Mauro Gemmi, Amélie Rageau

2009 MRS Spring Meeting Symposium GG (1184-GG01-06)

- Structure solution of the new titanate Li4Ti8Ni3O21 using precession electron diffraction

M. Gemmi, H. Klein, A. Rageau, P. Strobel and F. Le Cras

Acta Crystallographica Section B Structural Science Volume 66, Part 1 (February 2010)



Mes compétences :

Capteurs

Contrôle non destructif

Data acquisition

Electronique

Instrumentation

Labview

Materials

matériaux

Métrologie

Microscopie

Microscopie electronique

Optique

Physics

Physique

Physique appliquée

Processing

Recherche

Research

Sensors

Signal Processing

Spectroscopie

Test

Traitement du Signal