Un évènement marquant dans votre vie?

Un manque de temps?

Trop de stress?

Un budget à tenir?

Une envie de surprise?

Un manque de contacts?

Besoins de conseils?



ATOUT’EVENEMENTS est là pour ça !



Mariage, baptême, communion, enterrement de vie de jeune fille et de garçon, anniversaire, départ en retraite, anniversaire de mariage, pacs... enfin tout évènement que vous voulez être sûr de réussir je me propose de le préparer avec vous !



Concrètement qu'es ce que cela signifie ?

Nous élaborons ensemble votre projet ou une partie de votre projet :

Je me charge avec votre accord du lieu de réception, du thème, de la décoration, du traiteur, du coiffeur, de la tenue, des fleurs, de la musique, sans stress pour vous tout en rentrant précisément dans votre budget donné dès le 1er rendez-vous. Avec en prime, la frustration en moins d'avoir tout organisé pour seulement quelques heures de fête !

Avec mes idées, votre envie de surprendre et d'épater vos convives, nous allons créer l’évènement marquant de votre vie !!



Amélie MOREAU organisatrice d'évenements



Mes compétences :

Animation

dynamique

Organisée

Patiente

Perfectionniste