Amélie MORVAN

Après une formation technique en France et en Ecosse, et quelques années d'expérience comme ingénieur d'application pour l'industrie des semi-conducteurs, j'ai réalisé que j'avais besoin d'un poste moins "pointu techniquement" et plus transversal. Je suis donc retournée sur les bancs de l'école de Management de Bordeaux pour une année de spécialisation en Achats, ce qui m'a permis d'être rapidement embauchée chez Toyota, à Bruxelles pour un poste d'acheteur famille/projet.



Jusqu'a Mars 2007, j'ai ainsi ete responsable de l'achat de différentes pièces d'intérieur pour l'ensemble des voitures produites par Toyota en Europe (pièces de rechange incluses).

Cette experience a ete tres enrichissante tant sur le plan humain (l'environnement est très international) que sur le plan professionnel.



Depuis lors, de retour en region parisienne, je travaille pour le service Supply Chain de Schlumberger, ou je m'occupe des achats electroniques pour une ligne de produit, pour la production et les nouveaux projets. Le cadre de travail est tres different, et j'apprends beaucoup de choses sur ce secteur petrolier, totalement nouveau pour moi.



Mes compétences :

Achat

acheteur

Automobile

pétrole