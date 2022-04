Clément RABIER

De culture scientifique et commerciale, suite à une première expérience en qualité d'ingénieur commercial, je me suis formé aux Achats via le MAI (Bordeaux Ecole de Management).



Après plusieurs postes en temps qu'acheteur (série et projet) au sein de grands groupes industriels, je mène aujourd'hui des missions de conseil en optimisation et organisation des Achats pour le compte de Grant Thornton Performance.



Je suis à votre écoute pour évoquer vos projets d'optimisation.



Mes compétences :

Achat

Achats

acheteur

Automobile

Buyer

Conseil

Consultant

LLD

Manager

Optimisation

optimization

Procurement

Réduction des coûts

Savings

Sourcing