Etienne GIRAUT

Depuis Juillet 2012 : Création d'un service achats chez LAVANCE : Fabrication, entretien et exploitation de station de lavage pour voiture et poids lourds. 17 M€ d'achats : Monétique, tôlerie, hydraulique, pompe, pneumatique, électrique, automatisme, pdt chimique, filtration et recyclage etc.



Avril 2005 au 30 juin 2012 : Chez PROCOPI équipementier pour la piscine et spa



Achat : Matière première bois, acier, plastique, Textile technique,sous traitance métallurgique (usinage, décolletage, tôlerie, extrusion, traitement de surface), plasturgie (injection,extrusion,soufflage,thermoformage,rotomoulage), composant électrique et électronique, composant pour climatisation, chauffage, pdts chimiques, composite polyester, RTM, composants standard, biens d'équipements,(budget achats 20M€/300 fournisseurs)management service approvisionnement 3 personnes.



MEMBRE DU CLUB ACHAT 35

MEMBRE DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE LA PLASTURGIE ET DU COMPOSITE

MEMBRE DE PLASTI OUEST





2002/2005 : Chez DIAM GROUP activité : découpage emboutissage pour électroménager, automobile, poids lourds, coutellerie, lame industrielle (budget achats 20M€).



Achat de 3000T d’acier/an (inox, laminé à froid/chaud, feuillard de précision, acier rapide) ; découpe laser, Traitement thermique et de surface, affûtage, polissage, décolletage, surmoulage, consommable de production, transport, emballage, frais généraux, installation ERP.



2000/2002 : Chez KUHN NODET –77 machinisme agricole.



Achat en plasturgie : injection, rotomoulage, thermoformage, soufflage, trempage, usinage ; ressorts, composants standards du commerce : Fixation, roulement, courroie, etc. ; et sous-traitance en métallurgie : pliage, décolletage, usinage etc.

(budget achats 5M€)



Mes compétences :

Technique

Acheteur

Sourcing

Responsable achats

Métallurgie

Logistique

Négociation

Industrie

International

Achats

Bois

Recrutement

Management

