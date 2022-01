Vincent BOSSEBOEUF

ACHETEUR INDUSTRIEL



- Élaboration et gestion de la politique achat.

- Achat de biens, d’équipements et de services généraux.

- Prospection, consultation,évaluation et sélection des fournisseurs.

- Élaboration des cahiers des charges.

- Négociation, rédaction des contrats et commandes.

- Planification, suivi d’avancement et relance achats.

- Gestion de projets techniques et industriels

- Analyse et bilan des performances achats.

- Participation politique qualité, traitement des non-conformités.

- Gestion de la chaîne logistique.

- Compétences industriel : fonderie, forge, chaudronnerie, découpe laser, mécanique générale et de précision, CAO – CATIA – AUTOCAD -