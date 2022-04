Je m occupe du site le vieux pigeonnier à py loubressac dans le lot 46130. Notre métier est la restauration traditionnelle pour particuliers ou pour les groupes. Nous proposons multiples menus et possibilités pour recevoir nos hôtes. de plus, le site organise des soirées et thés dansant les week end dans son dancing de 400m². Nous organisons aussi des évènements type concerts, ou autres.