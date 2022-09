Aurélien LAFON

Bonjour ! J'exerce mes compétences dans le domaine commercial , après avoir eu une formation généraliste dans le domaine du management industriel.



Véritablement passionné par le travail des métaux et les process industriels , je suis maintenant dans une entreprise spécialisée dans le travail du fil métallique, et où je m'occupe de la relation client, du suivie des affaires et de la préconisation technique.



Plus que la vente,j'affectionne ce que j'appelle le "total business" , de par mes expériences d'acheteurs et de commercial : la bonne intégration de toutes les données permettant d'aller dans une relation de confiance, et durable dans le temps!



Plus jeune, j'ai eu la chance de pouvoir faire de nombreux séjour et mon stage de DUT au Royaume-Uni , ce qui me donne une excellente compréhension de la langue anglaise que ce soit pour le vocabulaire courant ou technique , aussi bien à l'écrit qu'à l'oral. J'ai donc pu me servir de cet atout dans ma vie professionnelle , que ce soit pour vendre, préconiser une solution technique ou sourcer de nouveaux produits.



De par ma formation de technicien , je suis rompu à la lecture de plan , et aux différentes techniques de production de l'industrie mécanique , et je reste curieux de tout type d'innovation dans l'industrie peut faire preuve.



Mes compétences :

Achats

acheteur

COMMERCE

Commerce international

International

Métallurgie

Tamisage

Criblage

Toile metallique

Wire mesh