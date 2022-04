Amélie MULLER

Diplômée du master Plantes et Environnement de l'Université de Strasbourg. Mes stages et mon cursus universitaire m'ont permis de développer de bonnes compétences naturalistes - botanique et ornithologie - et d'analyse de données. J'ai été formée à l'utilisation de logiciels de SIG et à l'analyse de donnée par la création de modèles statistiques.



Je cherche aujourd'hui un emploi qui pourra me permettre d'utiliser ces compétences pour la conservation et/ou la gestion des habitats via l'établissement d'inventaires, de suivis ou de plans de gestion, ou encore la sensibilisation du public. J'ai également un grand intérêt pour la recherche en écologie et en écologie des communautés.



Venez visiter mon site :Array !





Mes compétences :

Ecologie

Cartographie SIG

Analyse statistique

SQLite

ArcGIS