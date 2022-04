Amélie MULLIEZ

Etudiante en Master (Master of Science in Marketing) à la Dublin Business School (Irlande), suite à 3 années d'études à l'ISEG, Marketing & Communication School de Lille, avec une spécialisation de Communication Manager.



Mon parcours (titulaire d'une double licence Droit-Anglais) a fait de moi une personne autonome et rigoureuse.

J'ai également pu développer mon sens de l'organisation et mon dynamisme au cours de mes différentes expériences professionnelles.



Je recherche un emploi en communication et je suis particulièrement intéressée par l'activité en entreprise (communication interne - externe).



Pour plus d'informations sur mon parcours n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Photoshop

Pack office

Relations presse

Communication

Relations publiques

Motivation

Dynamisme

Indesign CS6

Organisation