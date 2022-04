Amelie NAUDOT

Avec une expérience de plusieurs années dans une agence de travail temporaire, j'ai également travaillé sur un poste de chargée relation entreprises et d'animatrice dédiés à des ateliers de recherche d'emploi.

Plus récemment , j ai repris mes études dans le management avec en parallèle, le pilotage de projet d une création de structure à ouistreham

Depuis peu, j ai intégré la DR de Pôle Emploi avec l accompagnement des équipes de direction sur le pilotage de l activité.

Je souhaite développer mon réseau , m'investir dans un poste à responsabilité et surtout avoir de nouveaux challenges



Mes compétences :

Action commerciale

Commercial

Management

Recrutement

Recrutement commercial

Gestion de projet

Animation d équipe

Animation territoriale

Action sociale

Pilotage