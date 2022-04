Amélie NELZIN

Amélie, 21 ans.

Une envie de réussir dans un domaine porteur et rempli d'opportunités.

Plutôt carriériste, j'ai de l'ambition et souhaite évoluer dans les années à venir.

Je m'adapte vite dans tout type de domaine, même inconnu.

J'aime apprendre de nouvelles compétences et les mettre en pratique rapidement.

Les ressources humaines, la mode et les nouvelles technologies sont les principaux domaines qui me tiennent à cœur au quotidien.



Mes compétences :

ECommerce

Microsoft Internet Explorer

Merchandising

Administratif

Comptabilité

Assistanat

Informatique

Commerce