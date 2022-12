Laure COTILLON

Titulaire d'une Attestation de Capacité Professionnelle Commissionnaire de Transports Internationaux ainsi que d'un BTS Commerce International, j'ai acquis une solide expérience de près de 10 ans, principalement dans le secteur du transport international overseas notamment en qualité de gérante de société ; mais également en qualité d'assistante export durant 2 ans et demi puis de gestionnaire import depuis 1 an et demi.



Mes compétences :

Relation fournisseurs

Relations clients

Crédit documentaire

Réglementation et organisation du transport

Commissionnaire de transport

Import

Transport international

Export

Comptabilité générale

Microsoft Outlook

Commerce international

Microsoft Access

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logistique

Transport

Incoterm 2010

Douane