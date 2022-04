Amélie NESPOULOUS

Géographe de formation, j'ai travaillé 6 ans dans le bureau d'études GINGER, aujourd'hui GRONTMIJ, en tant que cartographe / géomaticienne.



Cette expérience m'a apporté une approche pluridisciplinaire du métier, tant du point de vue des problématiques abordées :

- aménagement du territoire,

- hydrographie, hydrogéologue,

- occupation du sol...

que du point de vue des méthodes mises en oeuvre.



Mes compétences techniques, mon sens de la communication et du contact m'ont amenées à diversifier ma fonction et à former les utilisateurs sur des logiciels SIG que je maîtrise.



Mes compétences :

SIG

Cartographie

Formateur

Appel d'offres

Base de données

Géomatique

Développement durable

Géographie

Aménagement du territoire

Environnement

ArcGIS

MapInfo

Système d'information géographique