Sylvain PONS

Géographe de formation, spécialisé dans la prévention des risques naturels, je possède un profil pluridisciplinaire, composé de savoirs-faire aussi bien techniques qu'humains.



Je dispose d'expériences et compétences variées (Relevés de terrain divers (hydraulique, géologique, geomorphologique Etc.), responsable de projets dans le domaine des risques naturels, SIG, environnement etc.), témoignant ainsi de ma polyvalence.



Lors de mes dernières activités, je me suis spécialisé dans la prévention des risques de mouvements de terrain, inondation et de submersion marine (cyclone et tsunami) dans le cadre de l'élaboration de Plans de Préventions des Risques Naturels (PPRn).



Actuellement en poste au sein du Service de l'Urbanisme de Papeete, je suis principalement en charge de l'actualisation et de l'approbation des Plans de Prévention des Risques Naturels (PPRn) sur l'ensemble de la Polynésie Française.



Mes compétences :

Géologie

Géographie

Géomorphologie

SIG

Analyse de risque

Cartographie SIG

Cartographie des risques

Environnement

Cartographie