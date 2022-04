Amélie NETO

J'ai 26 ans, je suis dynamique, sérieuse, ponctuelle et motivée.



Je possède un bagage dans le monde de l'édition de par mon cursus antérieur ce qui m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences dans ce domaine notamment au travers des logiciels tels que Photoshop, Indesign et Illustrator. Je possède également des acquis dans le domaine de l'audiovisuel et du web ce qui me permet d'être polyvalente.



Au cours de mes différentes formations et expériences professionnelles, j’ai pu assimiler de nombreuses qualités que je serais en mesure de mettre immédiatement à disposition au sein de votre établissement telles que l’organisation, la communication indispensables pour le travail d’équipe, la polyvalence, la gestion des imprévus mais également le respect du client, la bonne humeur, l’écoute ainsi que le sens du relationnel.



L’ensemble des postes que j’ai pu occuper par le passé sont également le signe de ma capacité d’adaptation rapide.



Mes compétences :

Prezi

OpenOffice

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Adobe Flash CS6

Microsoft Excel

Adobe Premiere Pro

Adobe Photoshop CS6

Final Cut Pro

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe InDesign CS6

SAP

Citrix

Irent