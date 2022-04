Amélie NOUYRIGAT

VD-COM, spécialiste des solutions de communication, vous accompagne dans vos projets Télécom depuis 20 ans.



En tant que partenaire SFR Business Team, nous vous apportons toute notre expertise sur l'ensemble des offres de l'opérateur : téléphonie fixe et mobile, informatique mobile, internet et réseaux d'entreprise, sécurité, hébergement, relation client, machine-to-machine,…



Je travaille sur le secteur de Nantes et je suis à votre disposition pour vous accompagner sur des projets en accord avec vos attentes et optimiser votre budget télécoms.