Amélie OUILLÉ

Ingénieur étude et développement de formation, je me suis orientée vers le domaine de la transformation digitale et plus particulièrement les applications mobiles (Android et iOS)



Je recherche des projets innovants, où le client est placé au centre de la réflexion. Je porte un interêt particulier au design et à l'ergonomie des applications mobiles qui sont pour moi les garants d'une expérience utilisateur réussie.



Grâce à mon expérience et à mes études, j'ai pu acquérir une base solide de connaissances techniques dans les technologies mobiles (Android principalement mais également iOS). Le travail en équipe représente pour moi une vrai opportunité d'évolution, un moyen de challenger mes idées et mes compétences afin de trouver ensemble une solution meilleure.



Motivée, dynamique, ayant une capacité d'adaptation, j'aime les challenges et ma persévérance me permet de mener à bien mes projets.





Nationalité Française

26 ans

Permis B, véhiculée



Mes compétences :

JavaScript

C#

Base de données

C

JQuery

PHP

Java

Backbone.js

Développement Android

JSON

SQL

Programmation orientée objet

Web 2.0

Bootstrap

MySQL

JSP

Servlet

Android

HTML

XML

CSS

WebServices Java

Gradle

Objective-C

Développement iOS