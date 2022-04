Amélie PAGGETTI

Diplômée d'un Master de management marketing et commercial, j'ai eu l'opportunité d'exercer des fonctions de support en commerce et en marketing, dans différentes entreprises, en alternance. Grâce à ces trois années en immersion professionnelle, j'ai ainsi pu mettre en pratique les enseignements théorique de ma formation dispensée par l'INSEEC Paris.



J'occupe actuellement le poste de Responsable de l'Animation Prospection au sein du Groupe Crédit Social des Fonctionnaires. En charge du pilotage d'un réseau de 200 conseillers sur la partie prospection, j'ai pour mission de leur mettre à disposition les outils et supports de communication nécessaires à la recherche de nouveaux prospects. Mon rôle de support au réseau commercial évolue à travers la mise à jour du logiciel (CRM), dédié à la prospection, mais aussi à la formation des nouveaux conseillers sur cet outil.

En étroite collaboration avec les équipes de la communication et du marketing, je créé les encarts de publicité à destination de nos partenaires, diffuse la newsletter du service à nos équipes commerciales et organise les challenges internes.



En soutien aux équipes des partenariats, j’effectue des déplacements récurrents lors de congrès ou rassemblements de la fonction publique pour appuyer notre présence auprès de notre cible.



Mes objectifs professionnels sont liés aux projets que je mets en place au sein du réseau commercial, à l'application de la stratégie d'entreprise et plus précisément dans des activités de pilotage et de marketing opérationnel.



Mes compétences :

Création de contenus

Communication interne

PC Hardware

Apple Mac

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Google Adwords

Logiciel CRM

Wordpress