Amélie PARINAUD

Kelly Services figure parmi les leaders mondiaux du recrutement et de la délégation de personnel et offre des solutions RH sur mesure pour tous les domaines d’activité.



Je suis Consultante chez Kelly Services et je m'occupe notamment de recruter des profils Atelier et Bureau d'Etudes pour des postes en intérim, CDD ou CDI dans divers secteurs d'activité tels que l'aéronautique, l'armement, la mécanique de précision, l'automobile sur le département de l'Eure-et-Loir (28).



Les profils recherchés : Chaudronniers, Soudeurs, Tourneurs, Fraiseurs, Opérateurs CN, Programmeurs FAO, Techniciens Méthodes, Dessinateurs Industriels, Ingénieurs, Dessinateurs Bâtiment, Conducteurs de travaux.



N'hésitez pas à me contacter : amelie.parinaud@kellyservices.fr ou 02.37.26.38.29



Mes compétences :

Gestion du personnel

Administration du personnel

Accueil physique et téléphonique

Recrutement

ressources humaines

Sourcing