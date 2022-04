Amélie PARMENTIER

Diplômée d'un Master 2 Economie et Management Publics, parcours chargé d'études économiques depuis 1 an, je suis aujourd'hui chargée d'études à la Chambre de Métiers et de l'Artisanant Interdépartementale Calvados-Orne.

Je suis à la recherche de nouvelles opportunités et de nouveaux challenges.

Je propose mes compétences sur un poste de chargée d'études socio-économiques/chargée de mission observatoire.

Je suis intéressée par différents secteurs comme l'économie sociale et solidaire, le développement local et l'aménagement ainsi que l'habitat et le logement.



Mes compétences :

Statistiques

Cartographie

Enquêtes

Études quantitatives

Veille réglementaire

Gestion des données

Veille économique

Veille juridique

Rédaction

Urbanisme

Veille technologique

Communication

Analyse de données

Enquête qualitative