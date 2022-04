Je m'appelle Amélie PASQUIER, j'ai 24 ans, j'ai obtenu un BAC ES. J'ai travaillé trois ans en tant qu'Assistante d'éducation et j'ai décidé de me réorienter pour faire un BTS Assistante Manager obtenu en Juin 2017.



Mes compétences :

Compétences organisationnelles et relationnelles

Accueil physique et téléphonique

Création de plaquettes, questionnaires

Travail en autonomie et en équipe

Elaborer et actualiser des tableaux de suivi

Gestion et suivi des dossiers

Gestion des plannings et des agendas

Organisation de déplacements

Sphinx Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel