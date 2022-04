Amélie PAUGAM

Diplômée du Master Marketing à l'Institut de Gestion de Rennes (IGR-IAE), je suis actuellement en CDI en tant que chef de produit au sein de l'entreprise Loc Maria Biscuits.



A travers mes expériences professionnelles, j’ai appréhendé plusieurs domaines du marketing : le marketing des études, la gestion de produits, la gestion évènementielle et cela dans différents types de structures (école supérieure, PME, agence de marketing, grande entreprise…). Ce que j’en retire aujourd’hui, c’est ma réelle volonté de me spécialiser dans la gestion de produits, de gammes.



J’aime terminer ma présentation de manière un peu plus originale en me décrivant selon ma passion : la danse. On me reconnaît persévérante pour n’avoir jamais arrêté depuis 16 ans. J’ai pris conscience que le travail de groupe est fondamental (une chorégraphie aboutie est véritablement un travail collectif) et surtout que derrière la réussite, ce sont des mois de travail et de préparation…



Mes compétences :

Marketing Stratégique

Management de projet

Création et management d'entreprise

Gestion de la relation client

Marketing Produit