Fraîchement revenue de deux années centrées sur la découverte de l’Australie, de l’Indonésie, de la Nouvelle-Zélande, de l’Ouest Américain, de Cuba et du Québec, je suis parfaitement à l'aise avec l'anglais et sais m'adapter à beaucoup de situations, qu'elles me plaisent ou non. L'adaptation et la détermination font partie intégrante de ma personnalité. Mon expérience de 3 ans au service groupes de l'Office de Tourisme de Versailles en est notamment la preuve.