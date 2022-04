Amélie Pellé est doublement diplômée en décoration et en architecture d'intérieur et dirige son agence dans la vallée de chevreuse à Gif sur Yvette (91).



Nous réorganisons votre espace de vie pour qu'il soit agréable à vivre pour toute la famille. Afin de pouvoir vous projeter, des perspectives et des plans vous seront remis sous forme de dossier.



Nos prestations sont du simple conseil à domicile à la réalisation des travaux en passant s'il y a besoin par les dossiers administratifs pour la mairie. Si vous avez besoin juste de plans, perspectives ou autre nous pouvons également nous en occuper.



Grâce à notre équipe d'artisans nous pouvons si vous le souhaitez réaliser vos travaux. En partenariat avec un architecte DPLG nous pouvons réaliser des extensions, agrandir votre espace de vie tout en respectant l'architecture de votre maison.



L'agence Amélie Pellé vous propose l'alliance de l'esthétique et de la technique pour valoriser votre bien.



Conseil déco à domicile

Conseil en aménagement intérieur (conception)

Encadrement pour l'achat de votre futur bien





Mes compétences :

Décoratrice

Architecte d'intérieur