Mg DECO PEINTRE CARRELEUR PARIS

Peintre en bâtiment enduiseur carreleur de métier, avec 10 ans d'expérience dans les travaux du bâtiment, propose ses services du neuf à la rénovation et du sol aux murs: Peinture,Enduit, Ragréage,Carrelage, Faïence, Voile de verre à peindre et fibre de verre à enduire, Ponçage et vitrification de parquet, Revêtement de sol en souple( lino, moquette, dalles en plastique) entretien occasionnel ou régulier de vos fenêtres et volets



Ponçage vitrification parquet

faïence

montage de meuble de cuisine et salle de bain

enduiseur

carrelage

Peintre en batiment