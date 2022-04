Amélie PEREA

Je suis actuellement en deuxième année d’une grande école de commerce post-bac: l'ICD Toulouse (école du groupe IGS). L'ICD délivre à la fin de son cursus un Grade de Master ainsi qu'un MBA spécialisé.



Mon parcours universitaire n'est pas entièrement prédéfini, je souhaite néanmoins m'orienter vers un cursus international basé sur le Marketing/Développement commercial.



Je suis très curieuse et les voyages à l'étranger me permettent d'appréhender de nouveaux marché et de découvrir de nouvelles cultures. Je réalise actuellement un Semestre en Management Inter-culturel (SMI) à travers les Etats-Unis, la Chine et le Vietnam.



Afin d’être mieux préparé aux métiers du commerce, je souhaiterais continuer mon parcours dès l’année prochaine par la voie de l’alternance.



Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous, je vous invite à m'envoyer un message à l'adresse suivante et à consulter mon curriculum vitae ci-joint.

pereaamelie@gmail.com



Mes compétences :

GANTT Project

Management

Comptabilité

Marketing

Adobe Photoshop

Microsoft Access

Microsoft Office

International business development

Business strategy

Négociation commerciale

CRM

Prezi

Vente

Droit

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Merchandising

Blogging

Internet

Customer Relationship Management