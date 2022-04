Chargée de clientèle au sein du groupe AXA, leader mondial de l'assurance



Je porte les valeurs du groupe : l'esprit d'équipe, le réalisme, le profesionnalisme et le respect de la parole donnée.



J'interviens sur les sujets liés à quatres domaines essentiels :

- la protection de votre famille et de ses revenus actuels

- votre protection à la retraite et en cas de dépendance

- l'épargne (banque et gestion de votre argent au quotidien)

- la valorisation de votre patrimoine financier



Je me déplace pour vous rencontrer dans le secteur de la Meurthe et Moselle.



Je reste à votre disposition



amelie.pereira@axa.fr





Mes compétences :

Négociation commerciale

Vente

Prospection de clients

Conseil

Ecoute