Amélie PETIT

Bonjour à tous!!



Je suis employée au sein de la société Classip- Prof Express, qui est une entreprise de télé assistance aux devoirs pour les enfants de salariés depuis mai 2014.

J'ai également travaillé au sein de deux caisses régionale du crédit agricole, celle du Nord pas de calais et celle de Loire Atlantique. Lors de ces expériences j'ai su montrer mes qualités afin de satisfaire les clients, les notaires et les conseillers bancaires.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Agent administratif

Secretariat

Crédit immobilier