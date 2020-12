Amélie PETITBON

STEF est le spécialiste européen de la logistique du froid pour tous les produits agroalimentaires.



Le groupe exerce et conjugue tous les métiers du transport, de la logistique et des systèmes d’information.



STEF est présent dans 8 pays d’Europe et s’appuie sur 15 000 collaborateurs.



Nous sommes continuellement en recherche de nouveaux talents : retrouvez nos annonces sur Stef-jobs.com



L'objectif de STEF est de couvrir 70 % des postes clés de son organisation grâce à la promotion interne, y compris les besoins relatifs à la croissance externe.



STEF dynamise sa politique de recrutement des jeunes collaborateurs à travers le recrutement des stagiaires et alternants au sein de chaque filiale.



La politique « pépinière », dédiée aux jeunes diplômés, a été créée pour répondre à cette ambition. Près de 250 collaborateurs suivent, en permanence, un cycle de deux ans au sein des filiales du groupe dans le cadre d'un Graduat program. Ce parcours personnalisé représente l’une des clés d’accès à des postes à responsabilité managériale.



La région Pays de Loire comprend 7 filiales présentes dans les villes suivantes: Tours, Nantes, Les Essarts en Vendée, Orléans, Bourges, Le Mans, Angers



