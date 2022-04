Amélie PROUST

Depuis Avril 2006 : Chargée de communication au sein de la Direction de la Communication de CLS (Collecte Localisation Satellite, filiale du CNES).



Février 2005 – Avril 2006 : Chargée de communication du pôle Recherche - Innovation - Formation – Industrie dans une agence de communication toulousaine. Rédaction du contenu de plaquettes d’entreprises, relations presse, relations publiques, conseils en communication, suivi d’édition, plan de communication. Clients suivis : Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse – Laboratoire d’Electronique d’Electrotechnique et d’Informatique – Société d’Etudes et de Réalisations en Mécaniques Industriels (+13 laboratoires de recherche).



Juin – décembre 2004 : Assistante en communication au sein de la Direction de la Communication Externe du CNES (Centre National d’Etudes Spatiales) à Paris.

- journées européennes du patrimoine: rédaction de textes de médiation scientifique sur l’exposition (vitrine balise Argos), éditorial sur le site Internet, rédaction du journal de l’événement, relations presse, logistique, gestion des partenaires.

- l’exposition « Instants de Vie, Fragments de Sciences » en partenariat avec le Muséum de Grenoble (co-rédaction d’une plaquette et d’un communiqué autour des balises Argos, logistique autour de l’exposition).

- atelier Art-Science en partenariat avec l’Etablissement Public de la Villette (rédaction d’un livret, travail sur un programme audiovisuel, rédaction d’un communiqué, logistique, gestion des partenaires).



Janvier – février 2004 : Assistante en communication au sein de la Direction de la Communication de Dassault Aviation à Biarritz.

- Journée portes ouvertes : organisation, gestion contenu, réalisation d’un parcours pédagogique, réalisation de supports de communication (livret de la journée, plaquette, badges, diaporama historique, portraits des grands dirigeants de l’usine, vulgarisation des techniques de production).



Février – juillet 2003 : Assistante en qualité au sein du Service Qualité de Muirhead Aerospace (Fabricant de composants électroniques dans l’aérospatiale) à Londres.

- Travail sur la mise aux normes de l’entreprise conformément aux exigences de P&WC. Correction de plans industriels, fiches qualités, normes, participation à deux audits conduits par P&WC, construction de dossiers, réflexion avec l’équipe de projet.



