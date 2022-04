Maître Amélie Prudhon est avocate au Barreau de Lyon et exerce depuis l'année 2000 dans les domaines du droit public général, droit de l'urbanisme, droit de l'immobilier, de la fonction publique et droit des étrangers.

Elle mets à votre service son savoir-faire et son expérience.

Pour consulter ses domaines d'intervention consulter son site :Array



Mes compétences :

Droit public

Droit de la Fonction publique

Droit immobilier

Droit de l'Urbanisme

Droit des étrangers