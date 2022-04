Amélie RAMBERT

De nos jours, le secteur alimentaire connaît de réels problèmes d'hygiène. Les contrôles devant être de plus en plus soutenus, les industries alimentaires sont en perpétuelle recherche de personnes se sentant concernées par ces problèmes.



Mes connaissances techniques, notamment en informatique me permettent d'utiliser un matériel automatisé de plus en plus sophistiqué avec aisance. Aussi, je me fais un devoir de respecter scrupuleusement les règles d'hygiène et de sécurité (matériels stériles, port de vêtements adaptés comme la blouse et les gants...).



Titulaire d’un Brevet de Technicien Supérieur, j’ai bénéficié d’un enseignement de qualité. Lors d’un précédent stage, j’ai participé à la mise en place d’un plan HACCP, ce qui m’a permis d’acquérir une certaine autonomie ; j’ai également pu allier la rigueur et l’efficacité à la rapidité et au travail d’équipe.



Dynamique et ayant un bon sens relationnel, je sais m’adapter et aborder un nouvel emploi où rigueur, organisation, habilité et réactivité professionnelles sont indispensables.



Mes compétences :

Réalisation d'un plan HACCP

Suivi d'audit