Amélie RANTY

Je suis actuellement en poste à la direction des déplacements de Nantes métropole, en charge de la stratégie en matière de déplacements et mobilité.









Formation

-Master 2 Ingenierie des services urbains en réseaux, IEP Rennes

montage et gestion de projets

réponse à appels d'offres

domaine d'intervention : eau, assainissement, déchets, transports urbains, énergie, habitat

connaissances des collectivités territoriales, des PPP



-Diplôme de Sciences Po, IEP de Rennes



-Licence d'espagnol

-Hypokhâgne et khâgne lettres et sciences sociales

-baccalauréat S



Parcours professionnalisant

- Mission à l'Institut de Recherche pour le Développement au MAROC: réalisation d'un diagnostic sur la gestion des déchets médicaux de la ville de Tanger

conception et réalisation d'enquêtes par questionnaires

expertise de terrain, protocole de pesée

montage de projet, présentation aux autorités locales d'un projet de faisabilité



- Mission au sein de l'ONG CEATA (centro de educacion ambiental y técnicas aplicadas) au PEROU

participation au projet de reforestation, communauté de Plateritos

collaboration aux micro-programmes de développement économique et social local



A vécu un an au Chili dans le cadre d'un échange universitaire



Espagnol : bilingue

anglais : très bon niveau



Mes compétences :

Assainissement

Collectivités Territoriales

Déchets

Développement urbain

Gestion de projets

Transports