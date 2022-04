Amelie RATAJCZAK

Maitrise des normes et référentiels ISO (9001, 22000), BRC, IFS

Maitrise des techniques d’analyse de risques (HACCP, AMDEC, document unique)

Auditeur interne et fournisseurs

Interface avec les différents services administratifs

Mise en place et gestion de tableaux de bord

Rédaction de procédures

Gestion non-conformités, actions correctives et préventives

Suivi métrologique des équipements de contrôles et de mesures

Formations internes (hygiène, sécurité, environnement)

Elaboration et gestion de cahiers des charges clients

Gestion fournisseurs (cahier des charges, évaluations)

Veille réglementaire (qualité, hygiène, sécurité, environnement)

Gestion des réclamations clients

Gestion des documents qualités

Suivi de la traçabilité

Aide à la mise en place et suivi des indicateurs

Animation de réunions

Gestion de planning



Mes compétences :

Normes Qualité

Norme ISO 9001

Management de la qualité

Assurance qualité

ISO 22000

Audit qualité

Qualité produit

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de