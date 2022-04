Amélie RENAULT

Je suis à la recherche d'un stage de fin d'études (école d'ingénieur) pour une durée de 6 mois pour un poste de chef de projet / chef de produit / consultante dans les secteurs de la santé, pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire innovant.



Je suis actuellement en cinquième et dernière année d'école d'ingénieur en génie biologique et santé.



Si mon profil vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter

- par téléphone : 07 61 60 27 15

- par mail : renaultamelie@gmail.com

- Linkedin :Array



Mes compétences :

Microsoft Office

Travail en équipe

Team building

Planification

Gestion des conflits

Leadership

Management

Organisation du travail

Gestion de projet

Gestion d'équipe