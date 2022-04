Amélie RENAULT

Docteur en vibro-acoustique, j'ai un parcours trés diversifié au cours duquel j'ai acquis des compétences en essais vibratoires et acoustique mais aussi plus récemment en calcul/analyse mécanique.



Mon métier de consultant chez Altran puis Akka m’a appris à m’adapter à des environnements totalement différents comme l’aéronautique, le spatial et l’automobile.



Mes compétences :

Mécanique

Acoustique

Matériaux

Gestion de projet