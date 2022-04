Assistante de service social à l'EPSMD de L'Aisne située à Prémontré, je cherche un emploi sur le secteur lillois et plus précisément le canton de Templeuve.

En effet, je me vois dans l'obligation de quitter mon actuel poste pour suivre mon conjoint dont l'entreprise délocalise. Je serais ravie de découvrir l'accompagnement social en m'investissant auprès d'une entreprise ou une administration dynamique.



Mes compétences :

Relations sociales