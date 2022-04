Amelie RESANO

Vous n’avez pas de secrétaire…

Amédical Secrétariat vous propose une solution personnalisée à vos besoins.

Gagnez du temps chaque semaine en déléguant vos tâches administratives.



Vous avez déjà une secrétaire…

Amédical Secrétariat vous propose une solution de secours :

en l’absence de votre secrétaire (congé et maladie)

ou

un soutien quand vous faites face à un surplus de travail.



Services proposés

Planning et gestion des appels

Tâches administratives :

Dossier patient informatisé

Préparation comptabilité

Imprimé CPAM

Tiers payant

Gestion des stocks

Gestion du courrier…



Vos besoins

Amédical Secrétariat évolue et reste à votre écoute,

pour chaque besoin une solution !

Demander un devis.



Moyens matériels

Nous fournissons le matériel nécessaire :

Bureau, ordinateur, téléphone, scanne, imprimante…

Votre secrétaire

Expérience en secrétariat (9 ans)

Titre de secrétaire médicale avec VIDAL (Metz)

Formation Phonning



Offre parrainage :

Vous connaissez un médecin…

Bénéficiez d’une remise de 5 % sur votre prochaine facture.



Mes compétences :

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access