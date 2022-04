Bonjour et bienvenue sur le profil d'Amélie RIGANO, fondatrice et dirigeante d'Essence de Marque (société de services, conseil et formation).



"Thérapeute d'entreprise", je suis heureuse de vous présenter un environnement pensé pour vous permettre de rendre votre entreprise, votre carrière et votre activités remarquables, en capitalisant sur ce qu'elles ont d'unique: vous, vos valeurs, vos talents!



Formatrice et consultante passionnée par le milieu de l'entrepreneuriat et du développement professionnel, j'ai mis au point une approche très ciblée au bénéfice des professionnels en questionnement par rapport à leur activité ou la stratégie de leur entreprise.



J'accompagne depuis 2009 les entreprises et leurs hommes.

Mon rôle est de leur permettre de mobiliser pleinement leurs ressources, de débloquer les freins personnels, environnementaux, systémiques, afin d’accéder à leur pleine réussite.



Mon offre se concrétise sous forme de consultations et suivis individuels, de formations et d'ateliers riches et aux thématiques ciblées.

J'interviens à mon cabinet (secteur Lyon Part-Dieu) et en intra, au sein d'entreprises, centres de formation et écoles.



Je m'appuie sur mes domaines d'expertise que sont:



- La BUSINESS THERAPIE®, STRATEGIE ET EVOLUTION DES HOMMES ET DES ENTREPRISES

Concept que j'ai créé, la Business Thérapie® favorise la bonne santé de votre entreprise et de votre carrière en traitant l’ensemble de ses composantes: l’activité et les personnes.

Les outils de cette méthode de pointe et personnalisée sont issus de diverses matières: Stratégie et gestion d'entreprise, Conduite du changement et de projets, Ressources Humaines, PNL et Marketing, Communication verbale et non-verbale, Conseil en image et posture professionnelle, Personal Branding.



- ENTREPRENEURIAT et MANAGEMENT

J'anime des ateliers réguliers et reçois de nombreux professionnels de tous bords, aux profils et objectifs variés.



- IDENTITE DE MARQUE, MARKETING et PERSONAL BRANDING

Vous souhaitez rendre votre entreprise remarquable?

Vous voulez être un professionnel remarqué en sachant miser sur vos talents et ce qui constitue votre force et votre différence?

Je suis à vos côtés dans la définition d'une approche stratégique et identitaire performante et adaptée à votre entreprise et/ou carrière.



- PNL, COACHING: carrière, entreprise, projet...

Les outils que je propose vous aideront à développer votre potentiel et vos compétences de manière optimale pour vous permettre d'agir dans une dynamique de succès, en totale cohérence avec votre personne et vos valeurs.



Ma valeur ajoutée: une approche unique et une expérience issues d'une forte écoute, sensibilité, intuition, créativité et mon sens "artistique" de l'entreprise.

Ce métier riche et unique, je le fais avec passion, conviction, dynamisme et surtout, respect de l'individu et de ses valeurs.



Rendez-vous sur le site / blog d'Essence de Marque: http://www.essencedemarque.fr

Et n'hésitez pas à me rencontrer lors d'un prochain atelier, ou d'une consultation dédiée exclusivement à vous et à votre besoin.



Soyez différent! Soyez innovant!

Avec Essence de Marque, mettez en scène vos talents!



Mes compétences :

Conseil en image

Strategie

Marketing de Soi

Economie

Gestion tes Talents

Identité de Marque

Réputation

Management

Réputation numérique

Droit

Ressources humaines

Conseil

Formation

Pigiste

Blogueuse

Rédactrice

Gestion de carrière

Personal Branding

Stratégie de marque

Marketing

Gestion du temps