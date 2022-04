Amélie ROLAND

Ma première expérience en sécurité s'est faite durant mon projet tutoré de Licence Professionnelle au lycée Val de Murigny, lors de la mise à jour du document unique du lycée et la réalisation de fiches de postes et de fiches individuelles d'exposition.

Ensuite, toujours lors de cette Licence, j'ai réalisé mon stage de fin de formation chez Bureau Véritas dans le service CSPS (coordination de chantier) avec le suivi des chantiers, le suivi de la réalisation de documents unique ... etc



Après cette licence, j'ai eu un premier CDD chez Champagne VRANKEN pour réaliser des études de poste, puis un second pour réaliser le document unique.



A la suite de cela, j'ai repris les cours avec l'école INTERFOR-SIA à Amiens pour réaliser une formation Responsable QSE (titre de niveau 2 reconnu au RNCP)



Lors de ce contrat de professionnalisation j'ai travaillée à la verrerie de Reims OI Manufacturing REIMS. Lors de ce stage de 2 ans j'ai suivi le système de Management de la sécurité, réalisé de la communication sécurité et environnement, réalisé l'accueil sécurité et environnement de toutes les personnes arrivant sur le site (stagiaires, embauchés, intérimaires ...), mis à jour le document unique, réalisé des groupes de travail, suivi les indicateurs sécurité, animée les comités de pilotage sécurité mensuels, suivi les exercices pompiers, réalisé une journée portes ouvertes sécurité ...etc...



Une fois mon contrat terminé j'ai pu continuer pendant 2 mois en intérim afin de continuer à suivre le SMS.



Trois semaines après la fin de mon contrat d'intérim chez OI Manufacturing, j'ai été appelé par PATE qui recherchait une animatrice sécurité. Ce contrat a duré 6 mois, mais les budgets 2012 ne permettant pas une création de poste, et la fin d'année étant difficile avec les baisses de commande, mon contrat a pris fin au 30 Novembre 2011.



En Avril 2012 j'ai travaillé pour la SECAN à Witry les Reims, qui faisait à l'époque partie du groupe HONEYWELL. Pendant 5 mois j'ai suivi le SMS, réalisé la gestion des EPI, gestion avec les fournisseurs et donné des formations.

J'ai ensuite du donner fin à mon contrat d'intérim pour me consacrer à ma première grossesse et à mon congé maternité.

Une fois le congé maternité fini en Mars 2013, j'ai été prise pour un contrat d'intérim chez CAMPA à Fismes. Au bout de 10 mois d'intérim, la société CAMPA m'a embauché. Ce poste était très enrichissant et me permettait de gérer toutes les facettes de la sécurité et de l'environnement présents sur le site. La triple certification QSE étant un enjeux perpétuel.

J'ai de nouveau fais une parenthèse dans ma carrière pour ma deuxième grossesse.

J'ai actuellement repris mon poste chez CAMPA, mais les réorganisations internes ne me permettent plus de m'épanouir dans mon travail; c'est pourquoi je recherche activement un poste en HSE dans une nouvelle entreprise.





Amélie ROLAND



Mes compétences :

Environnement

Hygiène

Sécurité

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit

Delta mu

Colibrisk