Je m'appelle Sabrina HAVIER,

Après des études initiales et une expérience de 10 ans en tant que consultante et formatrice dans les domaines du QHSE auprès d'entreprises de toute taille et de toute activité mais aussi auprès d'organismes consulaires tels que les CCI, les chambres des métiers, ..., en 2010, j'intègre le bureau d'études NEODYME, organisme national de conseil multi-activités dans les domaines de la qualité, sécurité, environnement, sûreté, ..... Le poste que j'occupe consiste notamment à développer nos activités dans le Nord Pas de Calais, mais aussi à poursuivre l'accompagnement des entreprises et des organismes de la région en leur apportant des conseils, assistante et formation dans les domaines de la Qualité, Sécurité, Environnement, de la réglementation et du Risque Industriel.



Pour en savoir plus sur nos activités, n'hésitez pas à aller consulter notre site internet :

ou à me contacter.



Mes compétences :

ATEX

Chimie

Conseil

Développement durable

Environnement

Formation

ICPE

Qualité

Sécurité

Sureté