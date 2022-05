Sabrina BRUNDO

Après plus de 20 ans d'expérience dans le domaine commercial, je suis convaincue que le meilleur moteur est l'envie de réussir, lorsque nous savons pourquoi nous faisons les choses, la motivation est évidente. Mes 4 commandements: l'envie, la confiance, l"écoute et le partage, tout cela dans un seul but, la satisfaction de mes clients. Certaines personnes vous diront que je suis pétillante et d'autres la Wonderwomen de l’organisation...Bref, à vous de voir.



Mes compétences :

Vente

Animation de formations

Marchés publics

Organisation d'évènements

Négociation commerciale

Montage vidéo