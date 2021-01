Aurelie TURLETTI

Je m'appelle Aurélie Turletti, 35 ans, et je suis à la recherche d opportunités dans les domaines de la qualité, sécurité, hygiène et environnement ou bien encore dans l amélioration continue & les Méthodes.



Je suis actuellement en poste mais en recherche active de nouveaux défis ou d'opportunités me permettant d'apprendre de nouvelles choses ainsi que de mettre en œuvre mes compétences au sein d'une entreprise.



N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Informatique

Risques industriels

Hygiène

Gestion de projet

Qualité

QHSE

Audit

Management

Amélioration continue

Ergonomie

WCM

HSE

HACCP

Autocad

Agroalimentaire

Conduite du changement

Organisation du travail

Conduite de projet

Résolution de problème