Amélie RUF

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES



HYDROGÉOLOGIE

compétences techniques

- caractérisation de la ressource:

*réalisation et interprétation essais de pompage (essai par palier, essai longue durée 72h, essais sur l'ensemble des ouvrages d'un champ captant pendant 7 jours).

*essai de perméabilité

*cartographie piézométrique avec le logiciel surfer (cartes réalisées à chaque essais de pompage et en période de repos en basses eaux et hautes eaux soient une dizaines de cartes)

- qualité de l'eau: relevé piézométrique, prélèvements, mesure paramètre physiques, analyse en laboratoire

- analyse isotopique (13C, 18O, 15N)

-modélisation : feflow

-l’évaluation des risques de pollution des sols et des aquifères (EQRS, IEM, Plan de Gestion)



compétences de gestion de projet

- gérer les relations avec la clientèle et le public (animation de réunion de chantier avec police de l’eau, élus locaux, agence de l’eau, agence régionale de santé…).

-pilotage des intervenants extérieurs/intérieurs (encadrer une équipe de forage de 3 personnes pendant 1 semaine)

- réglementation (loi sur l'eau, ICPE)



GEOPHYSIQUE

-prospection géophysique (panneau électrique, EM31)

-calage PE et interprétation (cylcart équivalent surfer)

-rédaction rapport client







