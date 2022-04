Amélie SALAIS

Assistante administrative et commerciale actuellement à la recherche d'un emploi. Je suis polyvalente et autonome, j'aime le travail multitâches. D'un naturel dynamique, je possède un bon esprit d'équipe et une grande rigueur dans mon travail.

Je n'ai pas de secteur professionnel de prédilection. De par mon parcours j'ai approché divers types d'activité.

Je suis capable d'intervenir sur le suivi et l'administration des ventes, la gestion des litiges et contentieux, la création d'outils d'aide à la vente et à la communication.

Je suis à la recherche d'un emploi d'assistante administrative et commerciale dans le secteur de Poitiers et ses environs.



Mes compétences :

Reporting

Administration des ventes

VENTE B to B

Accueil téléphonique et physique

Gestion des litiges

Maîtrise du pack Office: Word, Excel, Publisher, P

Connaissance du logiciel CEGID

Maîtrise du logiciel GRC: Sugar CRM